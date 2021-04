Chris Hemsworth pense qu’il serait pris au sérieux en tant qu’acteur s’il changeait ça à son corps

Sur le même sujet : Idris Elba explique la photo années 80 de Chris Hemsworth et Matt Damon

Chris Hemsworth vaut plus que ses muscles, quelle que soit leur taille.

Le héros de Thor confie au Telegraph que les fans du film ne classent pas ses talents d'acteur au même niveau que ceux de Leonardo DiCaprio ou de Daniel Day Lewis simplement parce qu'il est musclé.

"Le bodybuilding est considéré comme quelque chose de superficiel, alors que si je prenais du poids de façon très malsaine ou que je maigrissais de façon maladive pour un rôle, on me qualifierait sûrement d'acteur sérieux", explique-t-il, avant d'ajouter qu'interpréter Thor n'est pas tâche facile. "L'entraînement que je m'impose depuis 10 ans pour l'incarner est un job à plein temps."

L'Australien continue : "Ça et des journées de 12 heures de tournage, c'est pas de tout repos. C'est aussi incroyablement gratifiant, il faut voir ça comme l’activité d'un athlète professionnel."

En effet, comme l'explique la star de Marvel : "il y a une esthétique exigée par le rôle". Après tout, Thor est un authentique dieu nordique.

Chris et le reste de l'équipe ont commencé à tourner le quatrième opus de la franchise, Thor: Love and Thunder, après un report dû à la pandémie de coronavirus. Il dit que ces presque cinq mois de report ont été bénéfiques puisqu'ils lui ont donné plus de temps pour se préparer pour le rôle.