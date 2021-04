Les fans de Millie Bobby Brown "ne sont pas prêts à accepter" qu’elle n’est plus une enfant star

Steve Granitz/WireImage

"J'ai trouvé la période de transition très difficile", a expliqué la star de Godzilla vs Kong. "Ils ne l'acceptent pas, et je m'y suis complètement résignée. Vous savez, je suis prête. Je me dis : « Ça fait un moment. Laissez-moi porter des talons ! » Je ne vais plus jouer les gamines."

Elle a ajouté : "C'est comme si j'avais 50 millions de parents. Mes parents disent : « Ouais ! Dieu merci. Tu as 17 ans. Enfile une paire de talons. C'est parti ! »"

Ce n'est pas la première fois que l'adolescente évoque les commentaires décourageants qu'elle reçoit sur son apparence.

En 2019, Millie confiait à Harper's Bazaar : "C'est toujours difficile de s'habiller pour un tapis rouge parce que beaucoup de gens ont une opinion et malheureusement, on a beau dire qu'on ne les écoutera pas, on n'a pas vraiment le choix."

"De mon côté", avait-elle continué, "je me dis que je ne vais pas écouter ce qu'ils ont à dire, que ce soit les journalistes ou qui que ce soit qui a envie de critiquer ma tenue inappropriée."