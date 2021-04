Kourtney Kardashian se lie à la famille de Travis Barker sur des photos de leur escapade à la montagne

En outre, Travis a mis en avant le séjour en famille sur Instagram et partagé plusieurs photos prises sur le vif de ses exploits en snowboard, en plus d'une adorable vidéo qui semble les montrer Kourtney et lui en plein câlin.

Il a légendé son post : "La sincérité est rare [émoji cœur noir]."

Leur escapade a, semble-t-il, eu lieu quelques jours avant Pâques. Dimanche 4 avril, Kourtney et Travis ont atterri sous le soleil de Palm Springs, en Californie, pour passer du temps avec le reste du clan Kardashian-Jenner.

Pour l'occasion, ils ont partagé les somptueuses décorations et délicieuses friandises qui les attendaient. Et tous deux ont montré leurs nouveaux sacs de golf. Si celui de Travis était bien rempli, les membres de la famille Kardashian-Jenner avaient chacun personnalisé les leurs en les floquant de leurs noms.

"Les familles qui golfent ensemble…", a écrit Kim Kardashian dans ses stories Instagram tout en montrant leur équipement.