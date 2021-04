Gigi Hadid partage une adorable photo de sa première fête de Pâques avec sa fille

Gisele Bündchen & Tom Brady

"Joyeuses Pâques !" a écrit le top-modèle sur Instagram le dimanche de Pâques 2021, en légende de cette photo du couple avec ses enfants, Benjamin et Vivian. "On vous envoie plein d'amour à vous et à vos familles. Que l'esprit du renouveau et de la renaissance remplisse tous nos cœurs d'espoir et de gratitude."