Regé-Jean Page aperçu après avoir brisé nos cœurs en quittant La Chronique des Bridgerton

Page a plus tard posté sur sa page Instagram un message réaffirmant qu'il ne reprendrait pas son rôle du duc de Hastings, qu'on connaissait également sous le nom de Simon Basset. Il a écrit : "L'aventure d'une vie. Ce fut un immense plaisir et un privilège d'être votre duc. De rejoindre cette famille, pas seulement à l'écran, mais en dehors également. Notre distribution incroyablement créative et généreuse, notre équipe, nos remarquables fans, ce fut au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. L'amour est réel et il continuera de grandir."