Jessica Simpson, David Beckham et d’autres stars partagent leurs jolies photos de Pâques 2021

Sur le même sujet : Jessica Simpson prouve que c’est la reine du fitness

Jessica Simpson, David Beckham et d'autres stars ont partagé leur joie d'être en famille pour ce dimanche de Pâques 2021.

La pop star de 40 ans devenue reine de la mode a posté sur sa page Instagram un adorable selfie en compagnie de son époux, Eric Johnson, et de leurs enfants, Maxwell Drew Johnson, 8 ans, Ace Knute Johnson, 7 ans, et Birdie Mae Johnson, 2 ans.

"Il est ressuscité, et nous aussi !!!" a écrit Jessica. "Seigneur, la matinée a commencé tôt [émoji poussin]."

David a posté sur sa page une photo de lui en compagnie de sa femme, Victoria Beckham, membre original des Spice Girls et créatrice de mode, leurs fils, Brooklyn Beckham, 22 ans, Romeo Beckham, 18 ans, et Cruz Beckham, 16 ans, et leur fille, Harper Beckham, 9 ans.

La star du football à la retraite a écrit : "Joyeuses Pâques à tous [émoji poussin] famille réunie [six émojis cœur] @victoriabeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven [émoji poussin]."

La photo a été prise par la fiancée de Brooklyn, Nicola Peltz. Victoria l'a repostée sur sa page.

"Joyeuses Pâques [émoji poussin] de la part des Beckham bisou", a-t-elle écrit. "On t'aime tellement @nicolaannepeltz jolie photo !"

La fière maman a aussi partagé une photo de son fils avec l'élue de son cœur, coiffés d'oreilles de lapin, en écrivant : "Notre famille réunie est le cadeau le plus précieux en ces fêtes de Pâques [émoji poussin] bisous. Vous nous avez manqué, et on vous aime tous les deux très fort @brooklynbeckham @nicolaannepeltz [deux émojis double cœur rose]."