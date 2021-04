SAG Awards 2021 : le guide de toutes les stars de la cérémonie

Sur le même sujet : 2 nominations aux SAG pour "La Chronique des Bridgerton" après l’oubli des Golden Globes

Les étoiles se sont alignées (en toute sécurité, depuis chez elles) pour les SAG Awards 2021 !

Pour la première fois en ses 26 ans d'histoire, la cérémonie était préenregistrée et ramenée à tout juste une heure, donnant aux nominés et aux remettants une opportunité certes courte mais agréable de célébrer le meilleur du cinéma et de la télévision au cours de l'année passée.

La SAG-AFTRA et les producteurs de l'émission ont annulé le traditionnel tapis rouge par souci de sécurité en raison du coronavirus, mais se réunir virtuellement ne veut pas dire que les stars d'Hollywood ont sacrifié la mode pour autant !

Les célébrités expertes dans l'art vestimentaire, parmi lesquelles Lily Collins, Kathryn Drysdale de La Chronique des Bridgerton, Helen Mirren et Aldis Hodge, s'étaient mises sur leur 31 pour l'événement, tandis que James Marsden et la star de Minari Alan Kim avaient opté pour une tenue plus décontractée (on est toujours en pleine pandémie, alors porter une tenue confortable pour les SAG Awards est totalement acceptable d'après notre règlement).

En amont du coup de départ, Minari et Le Blues de Ma Rainey menaient la danse avec trois nominations chacun dans les catégories cinéma, tandis que The Crown avait décroché cinq nominations côté télé.