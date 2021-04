Dans les coulisses des premières semaines de maternité "incroyables" d'Emma Stone avec sa fille

Sur le même sujet : Emma Stone donne naissance à son premier enfant

Le dernier rôle en date d'Emma Stone ? Maman.

L'actrice de La La Land, qui a eu une fille en mars avec son mari, Dave McCary, réalisateur de Saturday Night Live, apprécie pleinement le temps qu'elle passe avec son nouveau-né, explique une source proche à E! News.

"Être enceinte et vivre la maternité est une expérience incroyable qu'elle adore. Elle avait hâte de faire la connaissance du bébé, et tout est extraordinaire et bien plus encore. Ils apprécient pleinement de passer du temps à la maison juste avec leur bébé. Ils s'habituent très bien au fait d'être désormais trois", apprend-on encore.

L'actrice connue pour ses rôles dans des films comme The Amazing Spider-Man et qu'on retrouvera bientôt à l'affiche de Cruella, "voulait devenir maman depuis très longtemps et elle est très douée".

"Dave est super, et elle estime avoir beaucoup de chance de l'avoir rencontré et qu'ils vivent cette expérience ensemble", poursuit notre source. "C'est un super papa, qui met la main à la pâte et qui aide dans tous les domaines."

Emma et Dave se sont mariés lors d'une cérémonie privée l'an dernier. Le couple avait annoncé ses fiançailles sur Instagram en décembre 2019 avec une photo d'Emma arborant une superbe bague surmontée d'une perle signée Catbird.