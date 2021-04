Paris Jackson nous donne un rare aperçu de la vie avec son père, Michael Jackson

Sur le même sujet : Paris Jackson a failli se faire pipi dessus en voyant Beyoncé aux Grammys

Paris Jackson s'est remémoré son enfance unique aux côtés de son défunt père, Michael Jackson, dans une conversation vidéo avec l'une des amies de celui-ci, Naomi Campbell.

Le Roi de la Pop, qui dansait avec le top-modèle dans son clip de 1991 "In the Closet", a élevé Paris et ses frères, Michael Joseph Jackson Jr., dit "Prince", et Prince Michael Jackson II, dit "Blanket", aux États-Unis, y compris dans le célèbre ranch Neverland, en Californie du Sud, et à l'étranger.

"J'ai été conçue à Paris, à ce qu'on m'a raconté, ce qui explique en partie que j'aie été prénommée Paris", raconte la musicienne, mannequin et actrice de 22 ans dans l'émission YouTube No Filter with Naomi Campbell du mardi 30 mars. "Je suis née à Los Angeles, en Californie, et j'ai été élevée un peu partout. On a passé quelques années dans le nord, à Solvang, dans la région de Santa Barbara. Mais j'ai grandi un peu partout, sur la côte est, dans le Sud, au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient. On a vécu partout."

Naomi fait l'éloge de Paris pour son "niveau d'intelligence", ajoutant : "Ça se voit que tu as vu le monde."

"C'était difficile, une bénédiction, un privilège de pouvoir vivre tant de choses aussi jeune", répond Paris. "Et mon père s'assurait toujours qu'on se cultive, qu'on soit éduqués, qu'on ne voie pas que le côté glamour des choses, comme de sauter d'hôtels cinq étoiles en hôtels cinq étoiles. On a tout vu. On a vu des pays du tiers-monde et on a vu toute l'étendue de la palette."