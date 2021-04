La série Les Experts revient sous le nom CSI: Vegas

Dans la série originelle, il y avait également Marg Helgenberger, George Eads, Gary Dourdan, Eric Szmanda, Robert David Hall et Paul Guilfoyle. Laurence Fishburne et Ted Danson étaient apparus plus tard dans le rôle des nouveaux patrons.

On espère que d'autres anciennes stars vont faire leur retour, comme l'a laissé entendre Kelly Kahl, le président de CBS.

"Il y a 21 ans, nous lancions CSI et avons regardé avec admiration cette nouvelle série être à l'origine d'un nouveau genre, avant de devenir un poids lourd novateur dont on parle encore aujourd'hui à travers le monde", a-t-il expliqué. "Nous sommes ravis d'accueillir la nouvelle génération d'enquêteurs scientifiques dans le monde de CSI et de les unir aux personnages légendaires d'avant, que nous adorons toujours, y compris les extraordinaires Billy Petersen et Jorja Fox. La technologie pour lutter contre le crime a terriblement progressé ces dernières années, combinez à cela l'art de raconter des histoires classique de CSI, et nous avons hâte de regarder cette nouvelle équipe de CSI faire ce qu'elle fait de mieux : suivre les indices."