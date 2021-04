Le programme de sport de Kylie Jenner, qui est "déterminée" à être au top de sa forme pour l’été

Sur le même sujet : Kylie Jenner dans "WAP" de Cardi B (S. 20, Ep. 2)

Kylie Jenner se rêve en bombe de la plage pour l'été !

Ces derniers temps, la star de L'incroyable famille Kardashian aime exhiber sa silhouette dans des tenues audacieuses et pleines de fantaisie. De sa combinaison torride rouge toute en transparence à sa tenue inspirée de Sharon Stone dans le thriller des années 90 Basic Instinct, les choix vestimentaires de la fondatrice de Kylie Cosmetics continuent de nous donner le vertige.

Et si la reine de la beauté de 23 ans est déjà plus sculpturale que jamais, une source confie en exclusivité à E! News qu'elle a des objectifs sportifs encore plus ambitieux à atteindre ces prochains mois.

"Kylie est plus déterminée que jamais à se tonifier pour l'été", partage notre informateur. "Elle est à fond dans le fitness et la santé. Elle veut entretenir sa silhouette et rester tonique pour l'été."

D'après cette source, la régularité est la clé pour la star de télé-réalité, qui s'entraîne au moins trois fois par semaine dans sa salle de sport à domicile et avec un coach personnel.