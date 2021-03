Kirsten Dunst et Jesse Plemons attendent un deuxième enfant

Directed by Sofia Coppola, Photographed by Zoe Ghertner for W Magazine

Si les deux acteurs sont discrets sur leur vie privée, Kirsten avait tout de même évoqué son envie de fonder une famille dans une interview pour le Marie Claire anglais en 2017. "Je n'étais pas de celles qui disent : « J'ai besoin d'un bébé ! » jusqu'à ce que ma filleule naisse. Je l'aime tellement. Cet amour est comme… c'est impossible à comprendre à moins d'avoir un enfant", avait-elle admis à l'époque. "Je l'ai couchée hier soir et, en se réveillant ce matin, elle a dit à sa maman : « Où est Kiki ? » J'adore cet amour. C'est ce que je veux." Dans le numéro spécial de W, on retrouve aussi Elle Fanning et Rashida Jones.