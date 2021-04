Les photos des retrouvailles de Jennifer Aniston et Brad Pitt aux SAG Awards méritent un autre coup d’œil

Sur le même sujet : Les retrouvailles sexy de Jennifer Aniston et Brad Pitt

On peut dire sans exagérer qu'il s'est passé beaucoup de choses en 2020. Durant ces 12 mois, le monde a connu une pandémie, Joe Biden a été élu président des États-Unis et Meghan Markle et le prince Harry ont officiellement quitté la famille royale.

Avec tous ces événements, on a d'autant plus de mal à croire que ça fait un peu plus d'un an que Jennifer Aniston et Brad Pitt se sont retrouvés sur le tapis rouge des SAG Awards, le 19 janvier 2020. Mais ce moment grandiose qui a pratiquement fait hurler les spectateurs chez eux a bien eu lieu.

Mais puisque ça date un peu, voilà de quoi vous rafraîchir la mémoire : Jen et Brad étaient tous deux nominés pour leurs rôles respectifs dans The Morning Show et Once Upon a Time... In Hollywood. La catégorie de Brad a été annoncée, et il a remporté le prix du Meilleur acteur dans un second rôle, ce après quoi Jen a remporté celui de la Meilleure actrice dans une série dramatique.