John Legend et Luna nous offrent une adorable danse à l'occasion de Pâques

John Legend et Chrissy Teigen ont commencé à fêter Pâques avec un peu d'avance.

Samedi 27 mars, un peu plus d'une semaine avant la fête, le couple de stars a posté des photos de sa célébration en extérieur, au cours de laquelle l'interprète de "All of Me" s'est déguisé en lapin de Pâques. John a posté une vidéo sur Instagram où on le voit vêtu d'une tenue complète de lapin blanc en train de danser avec Luna Stephens, sa fille de quatre ans, sur une terrasse en bois devant une carotte géante faite avec des ballons gonflables, d'autres ballons censés représenter des œufs de Pâques et d'autres décorations dans le même genre. La petite fille a reconnu son célèbre papa à sa façon de danser, ce qui l'a bien fait rire.

"Ha ha ! C'est toi, papa !", s'est-elle exclamée.

John a ajouté en légende : "Elle savait que c'était moi."

Le musicien a aussi publié une photo de lui déguisé en lapin de Pâques avec Chrissy sur ses genoux, tout en tenant des bouteilles de vin Legend Vineyard Exclusive, avec le message suivant : "Elle s'est aussi doutée que c'était moi. C'était peut-être les @lve_wines."

La top et influenceuse a posté les mêmes photos sur sa page, en écrivant : "Mon lapin."