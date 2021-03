La sécurité de Kendall Jenner renforcée après l’arrestation d’un homme pour violation de propriété

Sur le même sujet : La sécurité de Kendall Jenner augmente après l’arrestation d’un intrus

Kendall Jenner renforce sa sécurité après qu'un étranger s'est approché de trop près de sa propriété.

Le département du shérif du comté de Los Angeles a confirmé à E! News qu'un homme avait été arrêté aux alentours de 2 h du matin dimanche 28 mars pour violation de propriété.

D'après TMZ, qui citait des sources issues des forces de police, l'intrus présumé s'est mis à frapper aux fenêtres en hurlant le nom de Kendall. L'individu s'est ensuite dévêtu avec l'intention de se baigner dans la piscine de la star de télé-réalité.

Bien que Kendall n'ait pas été blessée durant l'incident, des sources proches de la star de L'incroyable famille Kardashian confirment à E! News que le service de sécurité du mannequin et ses mesures de protection ont été renforcés à la suite de cet incident. Quant à l'intrus présumé, la police dit qu'il a déjà été relâché de prison en raison des protocoles liés au COVID-19.

"Kendall a renforcé sa sécurité et dispose d'une énorme équipe sur sa propriété et avec elle", a confié une source proche des Kardashian à E! News. "Ils considèrent tous qu'ils ont besoin d'une grande équipe de sécurité à tout moment et qu'une chose comme ça ne doit pas se reproduire. Ça a été très effrayant et perturbant pour tous."