Britney Spears se déclare "gênée" concernant le documentaire choc dont elle fait l'objet

Britney Spears revient sur le documentaire "Framing Britney Spears" du New York Times dans un post sur Instagram.

Mardi 30 mars, la pop star a en effet publié un post sur l'impact que le documentaire a eu sur sa vie, en écrivant : "J'ai toujours été l'objet de beaucoup de spéculations... J'ai été scrutée... et jugée toute ma vie !!!"

Elle ajoute que c'est pour cette raison qu'elle danse, en particulier sur les morceaux du rockeur Steven Tyler, en expliquant que cela lui permet de se "sentir libérée, humaine et vivante".

"J'ai été exposée toute ma vie en me produisant devant des gens !!! Ça demande beaucoup de force de FAIRE CONFIANCE à l'univers quant à sa vraie vulnérabilité, car j'ai toujours été tellement jugée... insultée... et embarrassée par les médias... et c'est encore le cas aujourd'hui !!!! Si la Terre continue de tourner et que la vie continue, on reste très fragile et sensible en tant que personne !!!", a poursuivi la star, aujourd'hui âgée de 39 ans.