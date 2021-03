Emma Stone a accouché de son premier enfant avec son mari, Dave McCary

Kevork Djansezian/Getty Images

En 2018, Emma s'était confiée à Elle à propos de son envie d'entamer un nouveau chapitre dans sa vie.

"Ma perspective sur les enfants a changé en vieillissant. Je n'ai jamais fait de baby-sitting ou de truc dans le genre. Ado, je me disais que je ne me marierais jamais et que je n'aurais jamais d'enfants", avait déclaré Emma à l'époque, ajoutant : "Puis, en vieillissant, je me suis dit que je voulais vraiment me marier et avoir des enfants."

À l'automne dernier, les deux tourtereaux se sont mariés lors d'une cérémonie privée qui a eu lieu un peu plus d'un an après l'annonce de leurs fiançailles. En décembre 2019, le couple a partagé l'heureuse nouvelle en postant une photo de la bague de fiançailles en perle d'Emma et un émoji cœur sur Instagram.

Après s'être mariée au scénariste du Saturday Night Live et avoir eu son premier enfant avec lui, il semble que l'héroïne de Crazy, Stupid, Love ait coché toutes les bonnes cases.

Comme on dit toujours, vous connaissez la suite !