Woody Allen répond aux accusations d’agression sexuelle de Dylan Farrow dans une interview inédite

Le second épisode d'Allen v. Farrow montre des vidéos de famille de Dylan à l'âge de 7 ans racontant l'agression supposée à sa mère. Avant sa diffusion en février aux États-Unis, Dylan a écrit sur Twitter : "Ma crainte en rendant cette cassette publique, c'est que je jette la Petite Dylan aux mains du tribunal de l'opinion publique. Si j'ai été capable de supporter les pierres qu'on m'a jetées en tant qu'adulte, imaginer que ça puisse arriver à cette petite fille me retourne l'estomac."

"Mais j'ai décidé de les laisser la montrer dans l'espoir que la voix de la Petite Dylan puisse aujourd'hui en aider d'autres qui souffrent en silence à se sentir entendus, compris et moins seuls", a-t-elle continué. "Et que mon témoignage puisse aussi aider les parents, les membres de la famille, les amis, les proches et le monde en général à constater de leurs yeux comment une enfant agressée sexuellement peut s'exprimer et interpréter ces événements horrifiques."

Dylan a ajouté : "J'espère que cette cassette nous aidera tous à trouver comment permettre à des secrets douloureux de sortir de leur placard en toute sécurité pour que nous puissions nous remettre et tourner la page en paix et plus forts. Sans avoir honte, sans se cacher, apeurés, tristes et silencieux."