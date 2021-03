Découvrez Pete Davidson dans la bande-annonce trash de The Suicide Squad

Sur le même sujet : Pete Davidson s’est-il marié ? La réponse

Non, il ne s'agit pas des Avengers, mais cette équipe pourrait pourtant sauver le monde.

La première bande-annonce de The Suicide Squad est arrivée, et, avec elle, plein de visages familiers qui font leurs débuts dans l'univers cinématographique DC. Pete Davidson, ancien pensionnaire du Saturday Night Live, est un de ceux-là. L'acteur a ainsi rejoint l'équipe du réalisateur James Gunn dans le rôle de Richard Hertz, alias Blackguard, un mercenaire aux cheveux décolorés en blond, qui, dans la bande-annonce, est occupé à retirer le papier toilette collé à ses Crocs orange de prison.

The Suicide Squad est la suite de Suicide Squad sorti en 2016 (oui, c'est déconcertant) qui avait révélé au monde l'interprétation remarquable de Margot Robbie dans le rôle d'Harley Quinn, l'iconique méchante. Dans le premier opus, l'agent secret Amanda Waller (Viola Davis) fonde la Force Spéciale X, une organisation fédérale composée de super-méchants et de criminels, pour sauver le monde. Jared Leto y tient le rôle du célèbre Joker, et Cara Delevingne et Will Smith en font aussi partie.