Jason Derulo et l’influenceuse Jena Frumes attendent leur premier enfant

En août dernier, Jason s'était ouvert à propos de son idylle naissante avec la YouTubeuse et avait révélé que ça avait été l'amour au premier… entraînement sportif.

"On s'est rencontrés à la salle de sport. On s'est rencontrés à Equinox", avait-il confié à Page Six à l'époque. "On a un peu la même envie de faire du sport tout le temps, et je l'avais déjà vue là-bas une fois. La deuxième fois, j'ai décidé d'aller lui parler. Et vous connaissez le reste."

Si l'interprète de "Love Not War" n'a pas précisé quand exactement Jena et lui s'étaient mis ensemble, il a dit que c'était au début de la pandémie de coronavirus.