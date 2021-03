Lady Gaga s'extasie devant l'énorme cadeau de la part de son compagnon pour ses 35 ans

Sur le même sujet : Lady Gaga s’extasie devant le cadeau géant de son compagnon pour ses 35 ans

Lady Gaga n'a pas vraiment une vie normale, alors un banal bouquet de fleurs pour son anniversaire ne suffirait pas. Heureusement, Michael Polansky, son nouveau compagnon, sait exactement quoi lui offrir pour donner le sourire à l'actrice du film A Star Is Born.

Le 28 mars, l'interprète de "Born This Way" a partagé sur Instagram une photo d'elle en train de prendre dans ses bras un gigantesque panier de fleurs envoyé par Michael en l'honneur de ses 35 ans. Gaga, qui joue actuellement dans House of Gucci en Italie aux côtés d'Adam Driver, a écrit en légende : "Quand votre bf vous envoie toutes les fleurs de Rome pour votre anniversaire."

Elle a ajouté : "Je t'aime, chéri. J'ai tellement hâte d'être à la maison avec toi et nos toutous, c'est tout ce dont j'ai besoin."

On se souvient qu'en février, Ryan Fischer, le promeneur de chiens de Gaga, s'est fait tirer dessus alors qu'il sortait ses trois chiens. Le suspect avait ensuite kidnappé deux de ses trois bouledogues français. Au moment des faits, Gaga était déjà en tournage en Italie, et quelques jours plus tard, ses compagnons à quatre pattes lui ont été retournés. Ryan a récemment raconté sa guérison ainsi que sa mésaventure sur Instagram, en écrivant : "Ma guérison prendra encore du temps, mais j'attends l'avenir avec impatience et le moment où je serai couvert de bisous et de léchouilles (voire d'un pipi d'excitation ?) de la part d'Asia, Koji et Gustav."