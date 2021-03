Tous les détails des vacances de printemps à la neige de Kourtney Kardashian avec ses enfants

Sur le même sujet : Kourtney Kardashian porte un T-shirt osé lors d’une sortie avec Travis Barker

Kourtney Kardashian et ses enfants profitent des derniers jours de la saison de ski.

La star de L'incroyable famille Kardashian, 41 ans, a posté des vidéos et des photos sur Instagram mardi 25 mars la montrant sur les pistes d'Aspen, dans le Colorado, avec ses enfants, Mason, 11 ans, Penelope, 8 ans, et Reign, 6 ans.

E! News a appris que sa bonne copine Stacey Bendet et elle ont toutes deux emmené leurs enfants dans la populaire station de ski pour profiter de quelques jours de poudreuse durant les vacances de printemps.

"Les enfants adorent la neige, et elle voulait leur faire passer un petit séjour sympa", confie une source proche de Kourtney en exclusivité à E! News. "Les enfants sont tous proches et adorent jouer ensemble. Ils ont partagé d'amusantes activités dans le chalet et se sont bien amusés à skier pendant quelques jours."

Notre source continue : "Ils ont séjourné dans un chalet privé à Aspen près des pistes. Kourtney est partie en début de semaine et rentre déjà à Los Angeles."