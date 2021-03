Orlando Bloom réagit à une interview devenue virale à propos de sa routine du matin

Quand il prend enfin son petit déjeuner, l'ancien héros du Seigneur des anneaux a dit qu'il optait en général pour du porridge avec "un peu de lait de noisette, de la cannelle, de la pâte de vanille, des noisettes, des baies de goji, une poudre de protéines vegan et une tasse de thé PG tips".

"Je suis un régime à 90 % végétal, donc je ne mange une très belle pièce de viande rouge qu'une fois par mois, environ", explique-t-il. "Parfois, je vois une vache et je me dis que c'est la plus belle chose au monde. Un jour, on repensera au passé et on n'arrivera pas à croire qu'on mangeait de la viande autrefois."