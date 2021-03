Britney Spears demande officiellement à ce que Jodi Montgomery soit sa tutrice permanente

Sur le même sujet : Britney Spears poste des messages mystérieux sur la couleur rouge

Britney Spears a pris des dispositions pour faire de Jodi Montgomery sa tutrice permanente.

Dans une requête datée du lundi 22 mars et obtenue par E! News, l'équipe juridique de Britney a demandé à ce que Jodi ait ce rôle. La tutrice professionnelle remplace de façon temporaire le père de la star, Jamie Spears, depuis septembre 2019 à cause de ses problèmes de santé.

Le document juridique demande à ce que Jamie, qui a été nommé co-tuteur des biens de Britney et de sa personne en 2008, ne s'occupe plus que de ses biens.

Britney souhaite également garder le droit de demander la fin pure et simple de sa tutelle.

Si l'on se base sur la requête, Jodi aurait le droit de restreindre et limiter le nombre de visiteurs chez sa cliente célèbre hormis son avocat, de gérer la sécurité et le lieu de telles réunions, de superviser les aides et les agents de sécurité de Britney, de s'occuper des injonctions restrictives, de communiquer avec le personnel médical à propos de la santé de la chanteuse et d'avoir accès à ses dossiers médicaux.