Kourtney Kardashian vient de faire un grand pas dans son idylle avec Travis Barker

Instagram

En janvier 2021, E! News a confirmé que la fondatrice de Poosh et Travis sortaient ensemble après que le couple a fait une escapade à Palm Springs ensemble. Depuis, ils ont officialisé leur idylle sur Instagram et reçu la bénédiction de Scott Disick.

"Il a toujours voulu sortir avec elle, mais elle refusait, si bien qu'ils ont continué à être amis", avait précédemment confié un informateur. "Leur relation s'intensifie, et Travis la traite comme une reine. Il veut tout faire pour elle et il est très content de la relation. Tout se passe très bien et les enfants de Travis adorent Kourtney."

Et si on ignore si cette idylle aura les faveurs de la dernière saison de L'incroyable famille Kardashian, de nombreux fans sont impatients d'en voir plus, même si ce n'est que sur les réseaux sociaux.