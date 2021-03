Le nouvel emploi du prince Harry loin de la couronne britannique pourrait améliorer votre vie

"L'auto-optimisation ne consiste pas à réparer quelque chose de cassé. C'est devenir la meilleure version de soi-même, peu importe ce que la vie nous réserve, et être prêt pour le prochain défi et prêt à affronter les aléas de la vie avec courage, confiance et lucidité", précise Harry. "C'est ce que BetterUp rend possible, et j'ai hâte de partager cette aventure avec vous."

En plus de travailler avec BetterUp, Harry et sa femme, Meghan Markle, ont déjà signé des partenariats avec Netflix et Spotify. Et l'été dernier, E! News a confirmé que le couple a signé avec Harry Walker Agency pour prononcer notamment des discours. Le couple participera à des débats animés et à des discours d'ouverture avec des regroupements industriels, des sociétés et des forums communautaires, pour parler de justice raciale, d'égalité des sexes, de problèmes environnementaux et liés à la santé mentale.