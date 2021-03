Le voyage très tendre d'Hailey et Justin Bieber aux Îles Turques-et-Caïques donne envie de voyager

Sur le même sujet : Le mariage d’Hailey et Justin Bieber

Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle escapade romantique !

Justin Bieber et Hailey Bieber ont démarré le printemps de la meilleure des manières avec un voyage idyllique loin d'Hollywood.

D'après un témoin oculaire, le couple vient de passer quatre nuits à Amanyara, dans les Îles Turques-et-Caïques, où les deux tourtereaux ont séjourné dans une villa face à la plage.

"Ils ont pris des vacances bien méritées et ont semblé apprécier leur séjour. Ils ont fait de longues balades sur la plage et ont pris un bateau privé pour aller faire de la plongée libre. Ils ont marché sur les rochers à la recherche de crabes et de coquillages. Ils ont nagé dans l'océan et ont fait des siestes sur la plage. Ils semblaient très heureux et les meilleurs amis du monde", a-t-on encore appris.

Si les températures sont encore assez fraîches aux États-Unis, Justin et Hailey ont prouvé qu'ils étaient prêts pour le soleil en portant des maillots de bain. Hailey a été photographiée en bikini tie-dye les pieds dans l'eau. Quant à Justin, il a été vu portant un caleçon de bain bleu marine et une casquette sur le sable.