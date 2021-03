Brooklyn Beckham et sa fiancée, Nicola Peltz, posent pour une photo intime topless

Nicola a partagé la même photo et écrit : "Je suis la fille la plus chanceuse du monde de pouvoir être à tes côtés à tout moment. Tu as le cœur le plus beau que j'ai jamais vu et quiconque fait partie de ta vie a de la chance d'y être, je promets de toujours prendre soin de toi. Je t'aime plus fort chaque jour."