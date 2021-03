Meghan et Harry embauchent le producteur de Promising Young Woman pour leurs projets Netflix

Sur le même sujet : L’amie d’enfance de Meghan Markle réagit au regard de la presse britannique

L'équipe d'Archewell de Meghan Markle et du prince Harry est encore plus prometteuse avec l'arrivée d'un nominé aux Oscars.

Lundi 22 mars, E! News a appris que le duc et la duchesse de Sussex ont embauché Ben Browning, un producteur de renom dont le travail sur Promising Young Woman, un film nominé aux Oscars, a récemment été reconnu et récompensé. Il sera responsable des projets d'Archewell Audio et Archewell Productions, et collaborera avec l'équipe pour créer des programmes importants, inspirants et divertissants pour Spotify et Netflix.

L'an dernier, le couple royal a signé des contrats avec Spotify et Netflix dans le but de créer des contenus qui "informent mais donnent aussi de l'espoir", comme il l'a indiqué en septembre. Cela devrait inclure des documentaires, des séries télé et des programmes pour enfants.

Dans un communiqué, Ben Browning a exprimé son enthousiasme concernant sa nouvelle fonction : "Dès qu'ils ont fait part de leur vision pour Archewell en tant que société de production globale qui a pour but de mettre en lumière des voix diverses et de partager des histoires inspirantes, j'ai su que je voulais les aider dans le cadre de cette opportunité unique. Démarrer une telle société est enthousiasmant."