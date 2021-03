Le prince Harry revient sur la mort de Lady Di dans une note à des enfants endeuillés par la pandémie

Le prince Harry apporte une nouvelle perspective sur la façon dont la mort de sa mère, Lady Di, l'a affecté quand il avait 12 ans.

Le duc de Sussex a écrit une lettre déchirante et très personnelle en préface d'un livre caritatif intitulé Hospital by the Hill, conçu pour réconforter les enfants qui ont perdu un être cher à cause du COVID-19.

Harry a ainsi reconnu que la mort de la princesse Diana en 1997 avait laissé "un énorme vide en [lui]" dans la préface obtenue par E! News.

"À l'époque, je ne voulais pas y croire ou l'accepter. Je sais ce que tu ressens, et je peux t'assurer qu'avec le temps, ce trou sera comblé par énormément d'amour et de soutien", a-t-on encore pu lire.

Le prince de 36 ans, qui est désormais papa, a poursuivi : "On gère tous différemment la perte de quelqu'un, mais quand un parent va au paradis, on m'a dit que ce n'est pas le cas de son esprit, son amour et des souvenirs de lui. Ils restent toujours avec toi, et tu peux les chérir pour toujours. Je trouve que c'est vrai."