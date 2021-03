La transformation de Luke Evans en confinement prouve que le travail paye

Ces derniers mois, l'ancien héros de La Belle et la Bête s'est confié à propos de sa vie privée et, en particulier, de sa sexualité, expliquant qu'il n'avait jamais voulu dissimuler son identité en tant qu'homme gay.

"C'était la dernière chose qu'il me restait parce que j'avais offert tout le reste au monde. Ma carrière était publique, on me photographiait, et tout le reste. Ma vie privée est tout simplement devenue la dernière chose qui m'appartenait", a confié Luke à Attitude en décembre. "Et aussi, ce qui a été étrange, c'est que quand les gens ont découvert que j'étais gay, il y a eu beaucoup d'articles et de choses écrites disant que je le cachais, alors que ce n'était pas le cas." (Il s'est montré très ouvert quant au fait de célébrer le mois des fiertés en juin.)