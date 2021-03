Pourquoi les Jeux olympiques de Tokyo 2021 n'accepteront pas de spectateurs étrangers

Simone Biles, quintuple médaillée olympique et star de la gymnastique américaine, et des centaines d'autres athlètes sont censés concourir aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. En revanche, si c'est bien le cas, les fans de la plupart d'entre eux ne pourront pas les encourager en personne.

Les organisateurs olympiques ont annoncé samedi 20 mars que les spectateurs du monde entier n'auront pas le droit d'entrer au Japon pour assister à l'événement à cause de la pandémie de coronavirus. La diffusion rapide du virus à travers le globe avait déjà conduit au report des Jeux l'an dernier. La vaccination a commencé dans le monde entier ces derniers mois, on craint encore toutefois de nouvelles vagues de contaminations au cœur de l'émergence de nouveaux variants du COVID-19.

"Actuellement, la situation liée au COVID-19 au Japon et dans de nombreux autres pays dans le monde est encore très préoccupante et un nombre de variants est apparu, tandis que les voyages internationaux demeurent extrêmement réduits", indique un communiqué sur le site des Jeux olympiques de Tokyo. "Au vu de la situation actuelle liée à la pandémie, il est peu probable que les gens de l'extérieur se voient autorisés à entrer au Japon cet été."

"Afin de clarifier la situation pour les détenteurs de billets vivant à l'étranger et de leur permettre d'ajuster leurs projets de voyage, les parties côté japonais sont arrivées à la conclusion qu'ils ne pourront pas entrer au Japon pour les Jeux olympiques et paralympiques. Cette conclusion contribuera à assurer la sécurité des Jeux pour tous ses participants et le public japonais", peut-on encore lire.