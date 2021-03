Kim Kardashian passe une soirée entre filles après l'anniversaire de Rob Kardashian

Sur le même sujet : Kim fête l’anniversaire de son frère Rob avec une info amusante

Les Kardashian se sentent en veine cette semaine.

Juste avant le début de l'ultime saison de L'incroyable famille Kardashian, la célèbre famille s'est réunie pour fêter l'anniversaire de Rob Kardashian.

Sur plusieurs photos postées sur les réseaux sociaux, Khloé Kardashian, Kylie Jenner et les autres se sont retrouvés pour une fête arménienne où les gâteaux délicieux n'ont pas manqué. La table était décorée de bleu en l'honneur des Dodgers de Los Angeles, l'équipe de baseball préférée de Rob.

Mais le dîner d'anniversaire n'était que le début d'une soirée festive. La célébration de la Saint-Patrick s'est poursuivie tard dans la nuit puisque Kim Kardashian et Kourtney Kardashian ont pris part à une soirée entre filles avec quelques visages familiers.

Adrienne Bailon, une ex de Rob, Khadijah Haqq McCray et d'autres amies se sont éclatées en jouant au Pictionary, à Taboo, à Heads Up et autres jeux de société avant de se séparer.

En plein divorce avec Kanye West, une source proche de Kim indique à E! News qu'elle "met l'accent sur le fait de voir ses copines".

Elle ajoute : "Kourtney s'assure de l'inclure dans tout ce qu'elle fait... Kim apprécie et s'éclate. Elle s'efforce vraiment de sortir et de voir ses amies et elle est très contente de la situation actuelle."