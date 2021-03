Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se montrent tendres en public après les rumeurs de rupture

VAEM / BACKGRID

Le 13 mars, Alex et Jennifer ont rompu leur silence concernant la rumeur. "Toutes les rumeurs sont inexactes… Nous essayons de résoudre certains problèmes."

Rodriguez a également mis du plomb dans l'aile des rumeurs de rupture après qu'il a été vu par une femme paparazzi à Miami le 13 mars. Comme on l'a vu dans une vidéo partagée par TMZ, quand elle a demandé à Rodriguez s'il était célibataire, celui-ci a répondu : "Je ne le suis pas, non."

Si une source a admis auprès d'E! News que Jennifer et Alex rencontraient des difficultés, cet informateur a confirmé qu'il n'y avait aucune autre personne en cause et que les rumeurs concernant LeCroy étaient fausses. Cette source a également déclaré qu'Alex et Jennifer avaient été pris de court par une brève de Page Six, qui a été le premier média à rapporter leur rupture, et qu'aucun des deux n'avait jamais confirmé la nouvelle. Cet informateur a reconnu qu'ils avaient des hauts et des bas, comme tous les couples.