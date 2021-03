Les Oscars 2021 disent aux nominés qu'ils n'ont pas le droit d'assister à la cérémonie virtuellement

Sur le même sujet : Nominations historiques aux Oscars 2021 : l’avis d’un expert

Il n'y aura pas de session virtuelle pour les Oscars 2021.

Si les Emmys 2020 et les Golden Globes 2021 ont donné lieu à plusieurs discours de remerciements de stars depuis leur canapé, les Oscars de cette année se feront exclusivement en personne.

Les producteurs de la 93e édition — Steven Soderbergh, Stacey Sher et Jesse Collins — ont envoyé un e-mail commun aux nominés jeudi 18 mars, e-mail obtenu par E! News. On y explique les règles et ce à quoi il faut s'attendre lors de la cérémonie du 25 avril, et l'e-mail insiste sur le fait que la soirée pourra se dérouler en toute sécurité en pleine pandémie de coronavirus.

L'Academy a l'intention d'organiser "un événement intime et en personne" à Union Station à Los Angeles avec des moments en direct au Dolby Theatre d'Hollywood, le lieu habituel de la cérémonie.

L'e-mail précise également : "Pour ceux qui ne pourront y assister à cause de problèmes d'emploi du temps ou d'une appréhension subsistante à voyager, sachez qu'il n'y aura pas la possibilité d'assister à la cérémonie de manière virtuelle."