Retour sur toutes les affiches de L'incroyable famille Kardashian depuis 14 ans

Il est dur d'imaginer un monde sans L'incroyable famille Kardashian.

Pourtant, à la fin de cette année, les fans devront faire leurs adieux à leur docu-série préférée de E!. Heureusement, nous pouvons encore profiter de la 20e saison, qui commence le vendredi 19 mars, pour assister aux facéties de la famille Kardashian-Jenner.

L'incroyable famille Kardashian a été lancée sur E! en octobre 2007 et a inspiré 12 spin-offs, dont Les sœurs Kardashian à Miami, Les Kardashian à New York, Les sœurs Kardashian dans les Hamptons, Khloé et Lamar, Sex with Brody, Appelez-moi Caitlyn, DASH Dolls, Life of Kylie, Rob & Chyna, Revenge Body avec Khloé Kardashian et La déco selon Disick.

Et, 14 ans après son début à l'antenne, L'incroyable famille Kardashian a permis de définir la télé-réalité telle que nous la connaissons. La série elle-même a évolué au fil des années, grâce à Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Rob Kardashian, Scott Disick, Kendall Jenner et Kylie Jenner, qui ont accepté de partager leur vie privée avec leur public.