Découvrez Meghan Markle et d'autres stars qui éblouissent en vert à l'occasion de la Saint-Patrick

Sur le même sujet : Le récap mode des Grammys 2021 : Megan, Dua, Doja et Cie

On est vert de jalousie ! Croyez-le ou non, mais c'est déjà l'époque de la Saint-Patrick.

Si beaucoup d'endroits ont annulé leurs festivités à cause de la pandémie de coronavirus, ça ne vous empêche pas de célébrer cette fête chez vous avec une tenue fun, festive et sexy.

À ce sujet, de nombreuses célébrités portent très bien le vert ces dernières années. De Meghan Markle avec sa robe-cape émeraude portée lors de sa tournée d'adieu avec le prince Harry à Rihanna vêtue d'une tenue vert menthe à paillettes en septembre 2019 lors du défilé Savage x Fenty pendant la Fashion Week de New York, les exemples ne manquent pas. Et qui pourrait oublier l'ensemble époustouflant de Zendaya porté lors des Emmys 2019 ?

Plus récemment, on a vu Lizzo dans une tenue vert écume aux Grammys et Cynthia Erivo dans une tenue vert électrique.

On peut dire que les looks inspirés de la Saint-Patrick sont légion.