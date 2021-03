Katy Perry et Orlando Bloom font naître des rumeurs de mariage à Hawaï

MEGA

Si la pandémie de coronavirus a probablement affecté leurs projets de mariage, les amoureux gardent leur grand jour secret, pour le moment.

Mais après avoir célébré la Saint-Valentin en 2019, Orlando avait fait sa demande de façon romantique. Et ils avaient eu hâte de partager la nouvelle. "Full bloom", un jeu de mots sur "Bloom", le nom de famille d'Orlando et le mot "floraison" en anglais, avait écrit Katy sur Instagram, confirmant leurs fiançailles avec sa somptueuse bague. Un an plus tard, Katy a annoncé qu'elle attendait son premier enfant en caressant son ventre arrondi dans le clip de "Never Worn White".