Zayn Malik donne de rares détails sur la façon dont il élève l'"incroyable" petite Khai avec Gigi Hadid

Quant à savoir quel genre de berceuses l'interprète de "Pillowtalk" chante à son nouveau-né, Zayn a admis qu'il ne s'agissait pas vraiment de chansons existantes. "C'est surtout des mélodies, et parfois, elle me répond avec des sons, ce qui est incroyable. J'adore chanter pour elle."

Le couple notoirement discret sur sa vie privée élève sa fille dans la campagne de Pennsylvanie, et bien que l'ex-membre de One Direction adore le rythme "tranquille", Gigi et lui n'ont pas encore décidé s'ils voulaient s'installer de façon plus permanente dans l'État américain.

"Je n'ai pas encore réfléchi au fait de me poser", a-t-il reconnu. "On est tous les deux assez jeunes, même si on vient d'avoir un enfant. On pense toujours au travail et à ce qu'on veut faire au niveau professionnel, mais peut-être que dans un avenir lointain, quand on trouvera un endroit pour vraiment se poser, ce sera quelque chose de semblable à ça, avec un environnement relaxant où on peut se détendre."