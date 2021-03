Du balai, Thor ! Découvrez la réaction de Chris Hemsworth en voyant l'entraînement épuisant d'Elsa Pataky

Sur le même sujet : Elsa Pataky admet que son mariage à Chris Hemsworth n’est pas parfait

On dirait qu'il y a un autre super-héros dans la maison de Chris Hemsworth.

Lundi 15 mars, Elsa Pataky, la femme de l'acteur Marvel, a montré sur Instagram comment elle s'entraînait. Dans la petite vidéo, on voit la mère de trois enfants pousser un poids énorme sur le sol d'une salle de sport.

Alors qu'Elsa atteignait avec brio l'autre côté de la pièce, l'acteur de Thor a failli passer devant elle ! Après avoir découvert sa femme, Chris s'est retourné visiblement impressionné par sa vitesse d'exécution, vu le poids qu'elle venait de pousser.

L'actrice a légendé avec humour la vidéo en écrivant : "Du balai, Thor !!"

Comme on le sait, le couple, qui a trois enfants, India Rose, 8 ans, et les jumeaux Tristan et Sasha, 6 ans, fait souvent de la gym et du sport. Si Chris s'entretient pour les Avengers, l'ancien mannequin a écrit des livres pour mettre en avant un mode de vie plus sain.

Dans une interview publiée dans Australia's Body + Soul en août 2020, l'auteure de Strong: How to Eat, Move and Live with Strength and Vitality expliquait comment le fitness était devenu un mode de vie.