Visitez la demeure à 13,8 millions de dollars que Rihanna vient d’acheter à Beverly Hills

La sublime nouvelle demeure coupée du monde de Rihanna lui donne sans doute l'impression d'être la seule fille du quartier.

La superstar de la pop de 33 ans, native de la Barbade, a récemment fait l'acquisition d'une demeure à 13,8 millions de dollars située dans un quartier idyllique de Beverly Hills, d'après The Dirt. Dissimulée derrière ses haies et son portail, et d'autant plus au calme de par la topographie en pente de la propriété, cette maison de 700 mètres carrés dispose d'une allée menant à un garage double.

La résidence a été bâtie en 1938 et a précédemment appartenu à la romancière Mary Sheldon, fille de Sidney Sheldon, créateur de la série Jinny de mes rêves.

Mary a vendu la propriété de 2 000 mètres carrés en 2016 à l'investisseur Daniel Starr, qui a complètement rénové la maison. Son achat a fait l'objet d'une séquence dans l'émission Million Dollar Listing de Bravo.

Rihanna, qui n'a pas sorti d'album depuis Anti en 2016 mais a été plus qu'occupée par ses incursions dans le monde la mode, possède aussi une maison de vacances à la Barbade et plusieurs autres résidences dans la région de Los Angeles.