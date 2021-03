Miles, le fils de Chrissy Teigen, interrompt le shooting topless de sa maman

Sur le même sujet : Chrissy Teigen éclipse le look de John Legend aux Grammys

Chrissy Teigen n'est pas une mère comme les autres. C'est une maman cool.

Après sa tenue sexy aux Grammys, Chrissy se montre topless sur une nouvelle photo.

L'auteur de Cravings a posté un cliché très nature sur Instagram mardi 16 mars. Et même s'il y avait beaucoup de choses à admirer, on retient surtout la prestation de Miles, son fils de 2 ans, qui lui vole la vedette.

Comme l'écrit Chrissy : "s'il te plaît, bouge, maman essaie d'être sexy", un message qui accompagne une photo d'elle où elle ne porte que des plateformes noires, plein de bijoux en or et une culotte gainante taille haute noire, sans soutien-gorge ou quoi que ce soit d'autre.

L'ancien mannequin regarde le petit garçon, qui pose entre ses jambes. Le fils de Chrissy et John Legend est plus décontracté avec un pantalon de survêt gris et un sweat de Cars avec Flash McQueen.

Justin Mikita, le mari de Jesse Tyler Ferguson, semble avoir apprécié, puisqu'il a écrit : "Miles ! La légende."