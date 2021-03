Killing Eve se terminera avec la saison 4, mais un spin-off est peut-être dans les tuyaux

Sur le même sujet : Sandra Oh qualifie l'accueil fait par les fans à "Killing Eve" de "miracle"

La cavale d'Eve touche à son terme.

Killing Eve se prépare pour une quatrième et dernière saison, c'est ce qu'a confirmé AMC mardi 16 mars. "Killing Eve a explosé dans la culture populaire et attiré des fans dévoués et passionnés dès le tout premier épisode", a déclaré le président des créations originales d'AMC Networks, Dan McDermott, d'après le Hollywood Reporter. "La brillante adaptation de Phoebe Waller-Bridge du matériel source, les inoubliables personnages incarnés par Sandra Oh et Jodie Comer, et toute la distribution, ainsi que nos partenaires chez Sid Gentle Films, nous ont offert une équipée infernale unique qui nous a coupé le souffle… Nous avons hâte de voir ce qui sera, sans nul doute, une inoubliable dernière saison et d'explorer les potentielles extensions de cet univers fascinant."

La série, qui a commencé en 2018 et a conclu sa troisième saison en mai 2020, devrait entamer la production de sa quatrième et dernière saison cet été, d'après THR, après des reports dus à la pandémie de coronavirus. Les fans peuvent, semble-t-il, s'attendre à voir les derniers épisodes en 2022.

Si cela marquera la fin de Killing Eve, tout n'est peut-être pas perdu : THR rapporte qu'AMC Networks s'efforcerait de développer de possibles idées de spin-offs avec les producteurs de la série.