Tiger Woods souhaite "être plus fort chaque jour", trois semaines après son accident de voiture

Sur le même sujet : Tout ce que l’on sait sur l’accident de voiture de Tiger Woods

Tiger Woods donne des nouvelles de sa santé après son terrible accident de voiture le 23 février dernier.

Dans un message posté sur Twitter mardi 16 mars, le golfeur de 45 ans a indiqué qu'il était de retour chez lui, en Floride, après sa sortie de route en Californie du Sud il y a trois semaines.

"Heureux de vous annoncer que je suis rentré chez moi et que je poursuis ma guérison", a écrit Tiger. "Je vous remercie infiniment pour tous les témoignages de soutien et d'encouragement que j'ai reçus ces dernières semaines."

Le champion aux 15 titres majeurs a ajouté : "Merci aux incroyables chirurgiens, docteurs, infirmiers et au personnel hospitalier du Harbor-UCLA Medical Center et du Cedars-Sinai Medical Center. Vous avez vraiment pris soin de moi et je ne vous remercierai jamais assez. Je vais me soigner à la maison et faire en sorte d'être plus fort chaque jour."

L'accident de Tiger a eu lieu vers 7 h du matin le 23 février à Rancho Palos Verdes, une ville côtière située dans le comté de Los Angeles. D'après le bureau du shérif de Los Angeles, le sportif, qui était seul dans son Genesis Tiger 2021 (ça ne s'invente pas), roulait probablement "plus vite que la vitesse normale" dans une pente. D'après la police, son véhicule de location a fait "plusieurs tonneaux" avant de terminer dans des buissons au bord de la route.