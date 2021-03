Le guide indispensable sur les deux décennies de domination de Beyoncé aux Grammys

Sur le même sujet : Beyoncé et Taylor Swift mènent les nominations aux Grammys 2021

Quand il s'agit des Grammys, Beyoncé est, eh bien, irremplaçable.

Depuis ses débuts à Hollywood à la fin des années 90 au sein des Destiny's Child, la superstar de la musique s'est forgée une carrière bien à elle, et plus de deux décennies plus tard, son histoire aux Grammys est tout aussi prestigieuse. Avec 79 nominations à cette date — dont 24 victoires jusqu'aux Grammys de cette année — l'artiste célèbre dans le monde entier fait partie des artistes les plus nominés de tous les temps.

Dimanche 14 mars, la mère de trois enfants, 39 ans, était encore une fois en lice pour recevoir plusieurs statuettes dorées, cette fois dans un nombre record de neuf catégories, plus que n'importe quelle star en 2021. Et il y a eu cet exploit, loin d'être négligeable, d'avoir été nominée deux fois dans la catégorie Enregistrement de l'année pour "Black Parade" et sa collaboration avec Megan Thee Stallion sur le "Savage Remix".

Tandis que les fans marquaient le compte à rebours de cette soirée tant attendue des Grammys dimanche 15 mars — au beau milieu de la pandémie de coronavirus — il était impossible de dire à l'avance comment la cérémonie imprévisible allait se dérouler. Mais s'il y avait quelqu'un sur qui on pouvait parier compte tenu de son incroyable parcours, c'était la seule et unique Beyoncé. La star est finalement entrée dans l'histoire en remportant quatre Grammys, ce qui fait un total de 28 tout au long de sa carrière, plus que toute autre artiste féminine dans l'histoire des Grammys et plus que tout autre chanteur… tous sexes confondus.