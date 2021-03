Amanda Seyfried, Leslie Odom Jr. et d'autres stars réagissent à leurs nominations aux Oscars 2021

Daniel Kaluuya

"Fred Hampton était une lumière, un phare qui illuminait tout ce qu'il touchait avec son incroyable message. Avec cette capacité de prendre possession de n'importe quelle scène, bien qu'on lui ait volé la possibilité de captiver une audience internationale. Il a créé des stratégies qui ont soutenu et encouragé la communauté noire, tout en unifiant également d'autres communautés avec son rire, son esprit, sa passion et son amour. Aujourd'hui, je suis honoré d'être nominé pour avoir interprété un homme dont je respecte profondément les principes et qui m'a donné envie de marcher dans ses pas. Avec la bénédiction de la famille de Fred Hampton et du soutien indéfectible de Ryan Coogler, Shaka King et Charles King, et du casting emmené par LaKeith Stanfield et Dominique Fishback, je suis devenu l'incarnation de l'esprit de Fred, à une époque où son cri de ralliement pour plus d'égalité et de justice est plus nécessaire que jamais. Je salue les autres nominés pour leur travail impressionnant. Être reconnu et célébré par mes pairs de l'Académie des arts et des sciences du cinéma me rend très humble et profondément reconnaissant. Merci."