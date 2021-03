Les surprises et les snobés des nominations aux Oscars 2021 : Regina King, Jodie Foster et d'autres

Sur le même sujet : Regina King "perçoit un vrai changement" pour les réalisatrices

Après une attente plus longue que prévue, les Oscars 2021 sont presque là, mais tout le monde n'a pas reçu de carton d'invitation.

Un peu plus d'un mois avant la 93e cérémonie des Oscars dimanche 25 avril, Priyanka Chopra et Nick Jonas nous ont fait l'honneur d'annoncer les concurrents de cette année pour une des statuettes dorées tant convoitées. Lundi 15 mars, certaines stars ont démarré leur journée en apprenant qu'elles avaient la chance unique d'être nominées aux Oscars. Mais, comme à chaque fois, tout le monde n'a pas été nominé et, malheureusement, cela signifie que certains créateurs et artistes méritants ont été laissés de côté.

De la réalisatrice Regina King au compositeur Ludwig Göransson, une poignée de professionnels du grand écran manquaient cruellement à la liste des nominés, pour la plus grande déception de leurs fans. Mais, revers de la médaille, il y a aussi toujours quelques distinctions inattendues et bienvenues, et cette année n'y fait pas exception.

Découvrez la liste qu'E! News a compilée de tous les snobés et toutes les surprises des nominations aux Oscars 2021. N'oubliez pas de suivre E! News le 25 avril quand les Oscars seront diffusés en direct sur ABC — la première édition pendant la pandémie de coronavirus — depuis le Dolby Theater et Union Station à Los Angeles.