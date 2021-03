Beyoncé brille dans sa robe façon boule à facettes pour une after des Grammys 2021

Sur le même sujet : Beyoncé bat le record de Grammys pour un chanteur ou une chanteuse

On est "Crazy In Love" de la tenue très paillettes de Beyoncé pour son after des Grammys 2021.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la star qui vient d'entrer dans l'histoire de la plus grande soirée de la musique, et son mari, le rappeur Jay-Z, étaient de sortie avec un groupe d'amis pour célébrer son record de 28 Grammys. La star est désormais à égalité avec le producteur Quincy Jones et est devenue la chanteuse la plus récompensée.

Pendant la cérémonie, l'interprète de "Black Parade" portait une tenue Schiaparelli, avant d'opter pour une robe sur mesure signée Burberry pour aller dîner à Giorgio Baldi avec des amis, dont Kelly Rowland des Destiny's Child et son mari, Tim Weatherspoon.

Toujours du côté de Los Angeles, Megan Thee Stallion a organisé une petite fête intime avec Taraji P. Henson et des membres de sa famille au Dream Hotel de West Hollywood. La Révélation de l'année portait une tenue bleue très colorée de chez Lips + Honey.

Et si Noah Cyrus est repartie les mains vides des Grammys, elle n'est pas rentrée chez elle l'estomac vide. La fille de Billy Ray Cyrus a fait un détour par BOA Steakhouse, avec une amie qui portait le même survêt Von Dutch qu'elle.