Les réalisatrices entrent dans l'histoire aux Oscars 2021

Les nominés sont…

L'Académie des arts et des sciences du cinéma vient de dévoiler ses nominations pour les Oscars 2021 lundi 15 mars. Nick Jonas et Priyanka Chopra ont annoncé les concurrents au cours d'un livestream, et on a découvert les longs-métrages retenus dans la catégorie Meilleur film sur les 366 éligibles.

The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal et Les 7 de Chicago concourent tous dans la catégorie reine. Mank mène la danse avec pas moins de dix nominations. The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal et Les 7 de Chicago ne sont pas en reste avec six nominations chacun.

Cette 93e édition est déjà historique pour plusieurs raisons. Pour commencer, c'est la première fois en près d'un siècle qu'on a plus d'une réalisatrice dans la catégorie Meilleur réalisateur. Chloé Zhao a ainsi été retenue pour Nomadland, et Emerald Fennell pour Promising Young Woman.

D'après le Hollywood Reporter, Chloé Zhao est aussi la première femme à recevoir quatre nominations la même année, elle est aussi nominée dans les catégories Meilleur montage, Meilleure adaptation et Meilleur film. De plus, le magazine américain souligne qu'Emerald Fennell est la première réalisatrice à être nominée dès son premier film. Elle concourt dans deux catégories : Meilleur film et Meilleur scénario original.