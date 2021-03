Pippa Middleton et James Matthews parents d'un deuxième enfant

"Maintenant qu'Arthur a 11 mois et qu'il est plus mobile, j'essaie de trouver différentes activités à faire avec lui", a écrit Pippa dans sa rubrique pour Waitrose Weekend. "J'avais besoin de trouver autre chose que des promenades au parc en landau. Notre salle de gym pour bébés nous a sauvés. C'est un grand espace très amusant, rempli d'objets doux, de tapis de sol, de marches, de balles, de balançoires, de mini-trampolines, tout pour stimuler et faire travailler physiquement les bébés et les tout-petits."